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Хуснуллин рассказал, кто в Курской области первым получит сертификаты на жилье

Хуснуллин: первыми сертификаты на жилье в Курской области получат пенсионеры

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Сертификаты на жилье в Курской области в первую очередь получат пенсионеры и ряд других категорий населения, сообщил посетивший регион вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня мы договорились, и наши жители поддержали, что в первую очередь сертификаты, учитывая, что количество людей достаточно большое, что это будут многодетные семьи, это будут пожилые люди, пенсионеры и дееспособные участники СВО», — рассказал замглавы кабмина.

Он добавил, что доложит президенту РФ Владимиру Путину о всех предложениях по решению проблем жителей Курской области, которые были выработаны по итогам встречи с ними.

В ходе указанной встречи в отставку отправили главу Суджанского района Александра Богачева. Должностей лишились также три его заместителя. Увольнения последовали после митингов жителей приграничья, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья, разрушенного в результате боевых действий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что правительство РФ взяло под контроль соцподдержку жителей Суджанского района.

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