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В Кургане отключат воду на сутки из-за реконструкции очистных сооружений

В Кургане 15 ноября отключат воду из-за остановки Арбинских очистных сооружений

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Depositphotos

В Кургане в ночь на 15 ноября на сутки прекратят подачу холодной воды из-за реконструкции очистных сооружений водопровода «Арбинка». Об этом сообщила пресс-служба «Водный союз», передает «Ъ».

Также под отключение попадут р. п. Новый Мир, населенный пункт Кетово, микрорайоны Черемухово, Путейский, Тополя и частично Увал. Работы пройдут с 0:00 до 24:00 15 ноября.

Как объяснили в пресс-службе, отключение необходимо для завершения очередного этапа реконструкции очистных сооружений. Местному населению рекомендуется запастись водой впрок для своих нужд.

9 ноября жители Копейска, расположенного в Челябинской области, остались без воды из-за коммунальной аварии.

Накануне стало известно, что город Бодайбо на севере Иркутской области остался без тепла и воды из-за резкого обмеления реки Витим. Около 9:00 по местному времени (4:00 по московскому) в городе произошло аварийное отключение систем тепло- и водоснабжения. Без отопления при температуре -9 градусов на улице оказались и детские сады, они закрыты. Коммунальные службы срочно перенесли точки забора воды в более глубокое место. К 14:00 по местному времени в Бодайбо была запущена станция «Роса», и отопление стало возвращаться в квартиры.

Ранее в Новороссийске произошла авария в котельной.

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