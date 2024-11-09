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В Копейске отключили воду из-за аварии

В Копейске Челябинской области отключили воду из-за аварии на трубопроводе

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Depositphotos

Жители Копейска, расположенного в Челябинской области, остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом пишет 74.ru.

Отмечается, что авария произошла на трубопроводе на улице Калинина. Был затоплен проспект Славы в центре города. Также на части улиц отключили воду в жилых домах. Предполагается, что водоснабжение будет восстановлено по окончании ремонтных работ. Точные сроки возобновления подачи воды не называются.

Накануне стало известно, что город Бодайбо на севере Иркутской области остался без тепла и воды из-за резкого обмеления реки Витим. Около 9:00 по местному времени (4:00 по московскому) в городе произошло аварийное отключение систем тепло- и водоснабжения. Без отопления при температуре -9 градусов на улице оказались и детские сады, они закрыты. Коммунальные службы срочно перенесли точки забора воды в более глубокое место. К 14:00 по местному времени в Бодайбо была запущена станция «Роса», и отопление стало возвращаться в квартиры.

Ранее в Новороссийске произошла авария в котельной.

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