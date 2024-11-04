В Новороссийске почти 200 домов остались без отопления после выхода из строя котельной

В Новороссийске случилась авария в котельной, которая оставила без отопления 194 дома. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, аварийное отключение электрической энергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо произошло в 5:28, из-за чего произошла остановились котлы на котельной Южная.

В 6:41 подача электричества на насосную станцию восстановлена. Специалисты выяснили, что произошла разгерметизация трубопровода. Мэр добавил, что аварийные службы АТЭК локализовали один прорыв. Сейчас собираются запускать котельную и поэтапно определять, есть ли еще возможные утечки.

Кравченко заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Все службы, в свою очередь, переведены в усиленный режим работы.

Накануне жители Челябинска остались без воды из-за коммунальной аварии. В полдень произошло отключение воды на улицах: Тимирязева, Российская, Плеханова, Свободы, Евтеева, 3-го Интернационала, проспект Ленина. Как уточнили в УЖКХ Советского района, авария произошла возле дома на Тимирязева, 21. Специалисты ведут восстановительные работы.

Ранее стало известно, что в Финляндии сотни домов остаются без света из-за урагана.