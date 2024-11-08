Российский город остался без тепла и воды из-за обмеления реки

Город Бодайбо на севере Иркутской области остался без тепла и воды из-за резкого обмеления реки Витим. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Около 9:00 по местному времени (4:00 по московскому) в городе произошло аварийное отключение систем тепло- и водоснабжения. Без отопления при температуре -9 градусов на улице оказались и детские сады, они закрыты. Коммунальные службы срочно перенесли точки забора воды в более глубокое место. К 14:00 по местному времени в Бодайбо была запущена станция «Роса», и отопление стало возвращаться в квартиры.

4 ноября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе случилась авария в котельной, которая оставила без отопления 194 дома. По его словам, аварийное отключение электрической энергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо произошло в 5:28, из-за чего остановились котлы на котельной Южная.

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