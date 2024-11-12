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Дела в отношении задержанных в Абхазии оппозиционеров переданы в суд

Дела в отношении задержанных оппозиционеров передали в городской суд Сухума

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rajdianos/X (бывш. Twitter)

Дела в отношении задержанных оппозиционеров за потасовку у парламента Абхазии передали в Сухумский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из задержанных.

По словам юриста, управление внутренних дел Сухума собрало материалы по административным нарушениям на четверых задержанных. Материалы на пятого еще собираются.

Незадолго до этого председатель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа заявлял о потасовке в Сухуме между представителями оппозиции и силовиками при попытке последних разблокировать Кодорский мост.

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме — Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский, — требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиция атаковала здание Службы госбезопасности Абхазии.

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