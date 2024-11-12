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В Сухуме произошла потасовка между силовиками и оппозицией

В Сухуме случилась потасовка при попытке силовиков разблокировать Кодорский мост

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Сухуме случилась потасовка между представителями оппозиции и силовиками при попытке последних разблокировать Кодорский мост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по защите суверенитета республики Левана Микаа.

По его словам, абхазские власти попытались насильно разблокировать мост, но протестующие дали отпор, случилась потасовка.

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме — Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский, — требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.

Председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) Адгур Ардзинба заявил, что задержанным активистам инкриминируют перепалку у здания парламента, это несоразмерно тому, как они были задержаны — «в крайне жесткой форме».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что оппозиция атаковала здание Службы госбезопасности Абхазии.

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Протесты в Абхазии
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