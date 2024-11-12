Генпрокурор: оппозиция патлась атаковать госздание в Абхазии

Четырех человек задержали за совершение противоправных действий в отношении депутата парламента Абхазии. Об этом сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба, передает «Апсынпресс».

По его словам, активистами были совершены противоправные действия в отношении парламентария, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Злоумышленники были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Всего — четверо человек.

Агрба рассказал, что родственники задержанных и оппозиционеры попытались незаконно проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных лиц. Попытка проникновения была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что начальник управления ГАИ Абхазии прибыл к протестующим в Сухуме.