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Протестующие снова перекрыли Кодорский мост в Абхазии

РИА: протестующие в Абхазии повторно заблокировали Кодорский мост возле Сухума

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Протестующие в Сухуме снова заблокировали Кодорский мост на подъезде к городу, на данный момент перекрыты все три переправы, ведущие в населенный пункт. Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого Кодорский мост был разблокирован после того, как глава Очамчырского района Беслан Бигвава и депутат парламента Беслан Эмурхба пообещали, что поспособствуют освобождению из изолятора шестерых участников протеста, которых силовики задержали накануне.

В настоящее время, помимо Кодорского моста, перекрыты также нижний и верхний Гумистинские мосты на западной и северной окраинах Сухума.

Массовые протесты в Сухуме вспыхнули 11 ноября после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, включает закон о строительстве многофункциональных комплексов (МФК), который является частью реализации инвестиционного проекта в Абхазии. Рассмотрение вопроса о ратификации соглашения намечено на 15 ноября.

Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в посольстве РФ ответили, пострадали ли россияне в ходе протестов в Абхазии.

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