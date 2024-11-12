В посольстве РФ ответили, пострадали ли россияне в ходе протестов в Абхазии

Посольство России в Абхазии/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российским дипломатам не поступали данные о пострадавших при протестах в Абхазии гражданах РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Сухуме.

«Не было информации, что пострадали россияне», — сообщили представители дипведомства.

Также отмечается, что массовых обращений от граждан России по поводу сложившейся ситуации не поступало, было только одно письмо с просьбой прояснить детали обстановки в республике.

Массовые протесты в Сухуме вспыхнули 11 ноября после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, включает закон о строительстве многофункциональных комплексов (МФК), который является частью реализации инвестиционного проекта в Абхазии. Рассмотрение вопроса о ратификации соглашения намечено на 15 ноября.

Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что оппозиция атаковала госздание в Абхазии.