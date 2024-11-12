Протестующие в Абхазии разблокировали мост на подъезде к Сухуму

Выступающие против соглашения Абхазии с Россией об инвестициях протестующие разблокировали Кодорский мост, находящийся на подъезде к городу Сухуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте страны.

По данным агентства, переправу разблокировали после того, как глава Очамчырского района Беслан Бигвава и депутат парламента Беслан Эмурхба пообещали, что поспособствуют освобождению из изолятора шестерых участников протеста, которых силовики задержали накануне.

Массовые протесты в Сухуме вспыхнули 11 ноября после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, включает закон о строительстве многофункциональных комплексов (МФК), который является частью реализации инвестиционного проекта в Абхазии. Рассмотрение вопроса о ратификации соглашения намечено на 15 ноября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Абхазии из-за протестов экстренно созвали Совет безопасности.