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В Госдуме рассмотрят законопроекты о защите семьи и традиционных ценностей

Володин: Госдума рассмотрит ряд законопроектов о защите традиционных ценностей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале, что сегодня депутаты рассмотрят ряд законопроектов, направленных на защиту детей, семьи и традиционных ценностей.

«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», — написал Володин.

По словам председателя ГД, для защиты людей от пропаганды отказа от деторождения также необходимо ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и смены пола, будут внесены дополнения.

«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», — написал Володин.

По словам председателя Госдумы, эти законопроекты должны защитить людей, а также обеспечить охрану их здоровья и безопасность.

8 ноября глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин сообщал, что новые полномочия МВД по укреплению традиционных ценностей повлекут более частые рейды и проверки баров и других ночных заведений, а также мониторинг СМИ. Эксперт напомнил, что о важности традиционных ценностей не раз говорил президент России Владимир Путин. По словам Пашкина, подобные инициативы направлены на то, чтобы россияне создавали крепкие семьи, чему противоречат некоторые увлечения.

Ранее Путин заявил, что человечеству грозит утрата традиционных ценностей.

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