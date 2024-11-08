Россиянам объяснили, как полиция будет укреплять традиционные ценности

Новые полномочия МВД по укреплению традиционных ценностей повлекут более частые рейды и проверки баров и других ночных заведений, а также мониторинг СМИ. Об этом глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин заявил в беседе с НСН.

Эксперт напомнил, что о важности традиционных ценностей не раз говорил президент Владимир Путин. Подобные инициативы направлены на то, чтобы россияне создавали крепкие семьи, чему противоречат некоторые увлечения, считает Пашкин.

«Не должно быть «голубых» браков, таких баров, как «Голубая устрица» в фильме «Полицейская академия». Пускай любуются друг другом, но, чтобы мы не видели этого», — привел он пример.

С наделением полиции новых полномочий участятся проверки баров. Кроме того, СМИ будут тщательно мониторить на предмет призывов к педофилии, а затем возбуждать уголовное дело и блокировать их, убежден эксперт.

«Это и есть сохранение традиционных ценностей», — заключил он.

Напомним, на сайте проектов нормативных правовых актов появился проект указа президента, который подразумевает, что полиция в России будет следить за сохранением и укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. Однако в документе не уточняется, как это будет осуществляться на практике.

Ранее Путин заявил, что человечеству грозит утрата традиционных ценностей.