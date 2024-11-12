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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Федоров: объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 12 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной украинским властям части Запорожской области получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, произошло не менее 432 взрывов.

При этом чиновник не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Поздно вечером 10 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Несколькими часами ранее украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на Днепр. Кроме того, взрывы были слышны в Славянске — подконтрольном ВСУ городе в ДНР. Там на месте прилетов произошел пожар. Местные паблики также опубликовали информацию о взрывах в Запорожье после предполагаемого удара корректируемыми авиационными бомбами.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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