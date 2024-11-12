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Суд отклонил жалобу солиста «Порнофильмов» на штраф за дискредитацию ВС

Мосгорсуд признал законным штраф солисту «Порнофильмов» за дискредитацию армии

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pfvolodya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мосгорсуд подтвердил законность штрафа в размере 50 тысяч рублей, вынесенного вокалисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Апелляционная инстанция подтвердила законность решения суда», — говорится в сообщении. В результате суд отклонил апелляцию защиты Котлярова.

Данная апелляция касалась первого штрафа, наложенного на него в июне. После этого Тверской суд Москвы также оштрафовал Котлярова на 50 тысяч рублей за видео, размещенное на его Telegram-канале «Порнофильмы», где он комментировал первое взыскание.

Котлярову грозил штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Министерство юстиции РФ внесло Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года.

До этого сообщалось, что суд в конце ноября рассмотрит жалобу блогерши Анастасии Ивлеевой на штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

Ранее в Крыму 10-летнюю девочку уличили в дискредитации российской армии.

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