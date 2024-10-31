Раскрыта дата суда по жалобе Ивлеевой о штрафе за дискредитацию армии

Суд рассмотрит жалобу блогерши Анастасии Ивлеевой на штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии в конце ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле Ивлеева стала фигуранткой административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ее оштрафовали по статье 20.3.3 КоАП РФ, но сама Ивлеева на суде не признала себя виновной. Позднее знаменитость обжаловала взыскание.

На Ивлееву составили протокол о дискредитации армии РФ из-за публикации, которую знаменитость оставила в своих социальных сетях два года назад. Пост выражал негативное отношение к СВО.

Спустя некоторое время после «голой вечеринки» Ивлеева скрыла публикацию, но затем снова сделала пост публичным. Блогерша объясняла, что решила удалить пост из-за испуга.

«Не было ни одной инстанции, которая бы не хейтила или обвиняла меня во всех смертных грехах. Прилетало абсолютно отовсюду. Плюс не было опытных старших товарищей. От растерянности, незнания и страха я это все удалила. Потом вернула», — говорила она.

Ранее сообщалось, что комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) уличили в дискредитации российской армии.