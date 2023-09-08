Минюст обновил список иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации обновило реестр иноагентов, в который включили солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова и еще пять человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр попали журналист Андрей Мальгин, социолог Николай Митрохин, политик Наталья Пелевина, депутат Тульской области Ольга Подольская и журналист Мумин Шакиров.

До этого Минюст России обновлял список иноагентов 1 сентября, тогда ведомство внесло в реестр нобелевского лауреата, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан в РФ иностранным агентом) и комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом).

Позднее главный редактор «Новый газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что уйдет с поста главного редактора на время разбирательства в суде по поводу его внесения Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов.

Временно исполняющим обязанности главреда «Новой газеты» станет заместитель Муратова Сергей Соколов.

В публикации отмечается, что Муратов категорически не согласен с решением Минюста.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.