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В Абхазии оппозиция заблокировала республиканскую трассу

Оппозиция Абхазии перекрыла два моста и заблокировала республиканскую трассу

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МВД Республики Абхазия

Оппозиционные силы в Абхазии заблокировали республиканскую трассу, установив тракторы на двух мостах. Об этом заявили представители силовых структур республики на внеплановом заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжания, сообщает Telegram-канал агентства Апсныпресс.

«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут.

Из видео, опубликованного агентством, следует, что оппозиционные активисты собрались у здания министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности (СГБ). Там начались столкновения. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия охарактеризовал события у ворот СГБ как «массовые беспорядки». Он отметил, что были зафиксированы случаи применения силы в отношении сотрудников службы безопасности.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября после задержания оппозиционеров. Протестующие собираются на площади Свободы в центре столицы республики — городе Сухуме. Митингующие требуют отпустить задержанных представителей оппозиции, выступавших против ратификации «инвестиционного соглашения» с РФ.

Оппозиционеров задержали на въезде в Сухум, когда они возвращались с собрания общественности в Гудауте. Задержанными оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, их доставили в отделение Службы государственной безопасности (СГБ). После задержания у здания СГБ началась акция протеста, неизвестные протаранили на автомобиле забор у отделения.

Ранее Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии.

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Протесты в Абхазии
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