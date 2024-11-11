В Абхазии начались протесты после задержания оппозиционеров

В Абхазии после задержания оппозиционеров начались акции протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика».

По данным канала, протестующие собираются на площади Свободы в центре столицы республики — городе Сухуме. Митингующие требуют отпустить задержанных представителей оппозиции, выступавших против ратификации «инвестиционного соглашения» с РФ. Также протестующие перекрыли Гумистинский мост на западе от Сухума.

Как пишет абхазский Telegram-канал АИАШАРА, акции протеста «начинаются по всей стране», а к столице начали стягивать военную технику, в том числе ее направили к зданию администрации президента Абхазии.

11 ноября в Абхазии нескольких оппозиционеров задержали после возвращения с собрания общественности в Гудауте. На нем депутаты Народного Собрания, члены Гудаутского районного собрания и представители всех сел района обсуждали соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний в республике. По итогам обсуждения участники обратились к парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

Задержанными оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, их доставили в отделение Службы государственной безопасности (СГБ). После этого у здания собрались протестующие, неизвестные въехали в забор у отделения на автомобиле.

Ранее Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии.