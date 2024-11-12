Генпрокурор Абхазии сообщил о задержании четверых оппозиционных активистов

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба назвал главные причины задержания оппозиционеров Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба, Омара Смыра и Рамаза Джопуа. По его словам, активисты совершили противоправные действия, а также оскорбляли депутата, сообщает Telegram-канал «Республика».

«Группой лиц, находившейся во дворе здания парламента республики Абхазия, были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента <...>, сопровождавшиеся нецензурной бранью», – пояснил чиновник.

При этом имени депутата он не назвал.

Кроме того, генпрокурор сказал, что действия сотрудников правоохранительных органов были законны, и призвал воздержаться от противоправных действий, нацеленных на дестабилизацию обстановки в республике.

11 ноября в Абхазии нескольких оппозиционеров задержали после возвращения с собрания общественности в Гудауте. На нем депутаты Народного собрания, члены Гудаутского районного собрания и представители всех сел района обсуждали соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний в республике. По итогам обсуждения участники обратились к парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

После задержания оппозиционеров начались массовые акции протеста. Люди собрались на площади Свободы в центре столицы республики — городе Сухуме. Они требуют отпустить задержанных представителей оппозиции. К столице начали стягивать военную технику, в том числе ее направили к зданию администрации президента Абхазии.

Также сообщалось, что жители сел, находящихся неподалеку от Сухума, перекрыли мосты, ведущие в город: Гумистинский — на западе и Кодорский — на востоке.

Ранее Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии.