В Петербурге обвиняемые в крупной контрабанде кокаина ушли на СВО

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по делу о контрабанде более 200 кг кокаина, так как подсудимые заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, подсудимым Александру Маркову и Дмитрию Антипову отменили меру пресечения в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы. Антипов, Марков и их адвокаты ходатайства поддержали. Прокурор не возражал.

Суд ходатайства удовлетворил, а дело против них приостановил. Маркова и Антипова передали должностному лицу. Известно, что фигуранты будут служить стрелками в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Сам инцидент с контрабандой произошел в 2023 году, но обвинительное заключение утвердили только в октябре этого года. По версии следствия, неизвестные отправили в Петербург более 200 килограммов кокаина, которые разложили по контейнерам для перевозки манго. Общая стоимость партии составляет три миллиарда рублей.

Злоумышленники оставили ящики на территории промышленной зоны, откуда двое подозреваемых пытались их забрать, но были задержаны.

Ранее в Амурской области изъяли партию наркотиков на девять миллионов рублей.