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Петербуржцы пойдут под суд по делу о перевозке партии кокаина на 3 млрд рублей в манго

В Петербурге будут судить двоих мужчин по делу о контрабанде 200 кг кокаина

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В суд передали дело двоих петербуржцев, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Инцидент произошел в 2023 году, но обвинительное заключение утвердили только сейчас. По версии следствия, неизвестные отправили в Петербург более 200 килограммов кокаина, которые разложили по контейнерам для перевозки манго. Общая стоимость партии составляет три миллиарда рублей.

Злоумышленники оставили ящики на территории промышленной зоны, откуда двое подозреваемых пытались их забрать, но были задержаны.

В отношении обоих возбудили уголовное дело. Его расследовали сотрудники МВД.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители продолжают расследование в отношении соучастников.

Ранее в Амурской области изъяли партию наркотиков на девять миллионов рублей.

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