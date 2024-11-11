Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за диверсию и госизмену

Житель Владимирской области получил 16 лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге и намерение вступить в запрещенную в РФ украинскую организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Отмечается, что в октябре прошлого года мужчина совершил поджог шкафа с оборудованием в Вязниковском районе Владимирской области. Оперативно он был задержан сотрудниками ФСБ.

В ноябре этого года ему было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

8 ноября сообщалось, что в Набережных Челнах сотрудники ФСБ Татарстана задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической группировкой. По данным ведомства, в ноябре 2023 года мужчина связался в мессенджерах Telegram и Signal с представителем украинской террористической группы. Во время переписки он передал данные об оборонных объектах, в том числе военкоматах. Также он планировал совершить на объектах диверсии и теракты с одобрения кураторов.

Ранее в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.