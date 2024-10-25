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В Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа

Суд приговорил 17-летнего жителя Орла к шести годам за поджог релейного шкафа

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Суд вынес приговор 17-летнему жителю Орла по обвинению в поджоге релейного шкафа на перегоне станций «Орел — Стальной Конь». Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что в феврале 2024 года с подростком связался в мессенджере неизвестный, активно поддерживающий Вооруженные силы Украины. Он убедил мальчика совершить диверсию. В свою очередь подросток привлек к этому младшего товарища. Вместе они прибыли на перегон станций Орловско-Курского региона Московской железной дороги, подожгли релейный шкаф и убежали с места преступления. Спустя несколько дней их задержали.

В итоге суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

До этого Запорожский областной суд в Мелитополе приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского гражданина за шпионаж.

Ранее жителя Москвы отправили под домашний арест по обвинению в госизмене.

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