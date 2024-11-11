Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты не сообщают о причинах и местах взрывов. Власти города пока не прокомментировали случившееся.

Утром 11 ноября руководитель назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ряд инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной украинским войскам территории региона, получили повреждения. По его словам, за ночь в области произошли как минимум 356 взрывов. Речь идет о землях, которые были вверены чиновнику.

Комментируя ситуацию, председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что взрывы в Запорожской области произошли из-за ударов по военной инфраструктуре. Как он сказал, в ходе атаки Вооруженные силы РФ применили фугасные авиационные бомбы.

Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как утверждают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в Харькове была повреждена одна из его самых загруженных трасс.