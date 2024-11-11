Бойцов СВО призвали освободить от срочной службы в армии

Участников специальной военной операции на Украине следует на законодательном уровне освободить от призыва в армию на срочную службу. Такое предложение движение «Ветераны России» направило спикеру Госдумы Вячеславу Володину, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В обращении председатель движения Ильдар Резяпов напомнил, что сегодня участие в СВО от службы не освобождает, при этом в зоне спецоперации добровольцы получают навыки и знания лучше, чем в армии. Однако все равно многие из вернувшихся с фронта получают повестки.

Срочная служба для бойцов СВО – это непродуктивная и «избыточная мера», их следует поддержать, а не призвать в армию, подчеркнул Резяпов. Он призвал работать над тем, чтобы добровольцы, которые возвращаются из зоны боевых действий, чувствовали, что им помогают, их вклад – ценят.

Напомним, на днях стало известно, что 24-летнего жителя Читы захотели призвать на срочную службу в армии после колонии, участия в спецоперации и ранения. По словам мужчины, он сообщил в военкомате про ранение, но ему ответили, что он «по виду нормальный».

Первый зампред думского комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев отмечал, что формально военком прав и молодые люди в возрасте до 30 лет, в том числе те, кто участвовал в СВО на добровольных началах и в подразделениях Минобороны не значился, могут попасть на службу на общих основаниях.

Парламентарий также пообещал, что в Госдуму внесут законопроект, который должен приравнять добровольное участие в СВО к призыву на срочную службу.

Ранее читинский военком сообщил, что участие в СВО не освобождает от призыва.