Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина захотели призвать на срочную службу после участия в СВО и ранения

Жителя Читы захотели призвать на срочную службу после участия в СВО и ранения

close
«Газета.Ru»

24-летнего жителя Читы хотели призвать на срочную службу в армии после колонии, участия в спецоперации и ранения. Об этом сообщает портал «Чита.ру».

Когда мужчина прибыл в родной город, увидел повестку в военкомат для уточнения данных.

«Я пришел, и мне дали повестку на медкомиссию. По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что «по виду я нормальный», — отметил он.

Забайкалец добавил, что ветеранское удостоверение пока не получил.

1 ноября сообщалось, что в России запустили реестр с электронными повестками в армию. В него будут включать следующую информацию о новобранце: дата и место рождения, паспортные данные, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН и семейное положение. С момента появления повестки в реестре на человека будут наложены ограничения, например при выезде за границу. Сведения о призыве отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» и поступают в ФСБ и МВД.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российского блогера-транссексуала призвали явиться в военкомат.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами