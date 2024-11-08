Россиянина захотели призвать на срочную службу после участия в СВО и ранения

24-летнего жителя Читы хотели призвать на срочную службу в армии после колонии, участия в спецоперации и ранения. Об этом сообщает портал «Чита.ру».

Когда мужчина прибыл в родной город, увидел повестку в военкомат для уточнения данных.

«Я пришел, и мне дали повестку на медкомиссию. По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что «по виду я нормальный», — отметил он.

Забайкалец добавил, что ветеранское удостоверение пока не получил.

1 ноября сообщалось, что в России запустили реестр с электронными повестками в армию. В него будут включать следующую информацию о новобранце: дата и место рождения, паспортные данные, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН и семейное положение. С момента появления повестки в реестре на человека будут наложены ограничения, например при выезде за границу. Сведения о призыве отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» и поступают в ФСБ и МВД.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российского блогера-транссексуала призвали явиться в военкомат.