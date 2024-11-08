Читинский военком сообщил, что участие в СВО не освобождает от призыва

Военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в специальной военной операции (СВО) не освобождает от призыва на срочную военную службу. Его слова приводит новостной портал «Чита.ру».

«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать», — сказал военком.

Отмечается, что 24-летний житель Читы, участвовавший в СВО в составе подразделения «Шторм», получил повестку для прохождения медицинской комиссии и его могут призвать на срочную службу. В подразделение он вступил в исправительной колонии. В декабре 2023 года мужчина получил ранение. Сам доброволец рассказал, что не хочет служить, но его пообещали доставить принудительно.

5 ноября депутат Госдумы и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что распространенная в сети аудиозапись его разговора о «лишних людях» в зоне специальной военной операции является подлинной, однако его слова были вырваны из контекста.

Ранее сообщалось, что на сайте «Госуслуги» теперь можно будет получить единую справку об участии в СВО.