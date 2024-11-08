В Госдуме хотят освободить от призыва добровольцев на СВО

В Госдуму внесут законопроект, который должен приравнять добровольное участие в военной операции на Украине к призыву на срочную службу. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый зампред думского комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Он привел в пример высказывание военкома Читы о том, что сейчас отслуживших на фронте добровольцев могут призвать снова — уже как срочников.

«Формально военком прав. После того, как призывной возраст в стране подняли до 30 лет, тот, кто участвовал в СВО на добровольных началах, особенно в первое время, и, выходит, в подразделениях Минобороны не значился, может попасть на службу на общих основаниях. На деле, конечно, с каждым таким случаем нужно разбираться отдельно. Чтобы впредь такой путаницы не возникало, мы подготовили к внесению законопроект в Госдуму, который приравнивал бы службу в добровольческих подразделениях к армейской. Что было бы, как минимум, справедливо, ведь человек точно так же, как и профессиональные военные, рисковал жизнью и здоровьем, защищая родину, а ему предлагается сделать это во второй раз», — рассказал Журавлев.

В пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») говорится, что сейчас добровольцы призывного возраста, которые не проходили службу по призыву, но заключили контракт о пребывании в добровольческом формировании, не имеют законного права на отсрочку или освобождение от призыва. Внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» обосновывается тем, что добровольцы «проявляют высокую степень патриотизма и готовность защищать наше отечество, что должно быть поощрено и учтено при распределении военных ресурсов».

Ранее военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную службу.