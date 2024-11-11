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В Сумской области Украины нашли 13 пропавших россиян

Москалькова: с Украиной ведут переговоры о возвращении 13 курян в Россию

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Максим Блинов/РИА Новости

Тринадцать граждан России, перемещенных из-под Курска после нападения ВСУ, найдены в Сумской области Украины. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову сообщает ТАСС.

По словам Москальковой, сведения о перемещенных российских гражданах достоверны.

«Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», — сказала она.

8 ноября стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретились на территории Белоруссии. Стороны обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами от пленных к родственникам.

Москалькова подчеркнула, что российская и украинская сторона также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи мирным лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.

Перед этим Москалькова призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Омбудсмен обратила внимание, что из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

Ранее российский Красный Крест нашел свыше тысячи пропавших в Курской области.

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