Омбудсмены России и Украины встретились в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретились на территории Белоруссии. Об этом сама Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что стороны обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами от пленных к родственникам.

Москалькова подчеркнула, что российская и украинская сторона также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи мирным лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.

В октябре российская сторона призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по обмену пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Москалькова тогда обратила внимание, что украинские власти пытаются политизировать процесс обмена. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279. 18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Ранее в ДНР прошла еще одна встреча родственников с пленными ВСУ.