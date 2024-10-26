Российский Красный Крест нашел свыше тысячи пропавших в Курской области

Российскому Красному Кресту (РКК) удалось обнаружить 1088 человек, пропавших без вести в Курской области на фоне боевых действий. Об этом РИА Новости сообщил председатель организации Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Одного человека могут искать несколько людей. Мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тыс. человек», — сказал он.

Савчук уточнил, что всего РКК получил 5,6 тыс. обращений о пропавших гражданах.

Он добавил, что в ходе поиска пропавших РКК поддерживает связь с медучреждениями и некоммерческими организациями.

До этого Красный Крест раскрыл судьбу более тысячи пропавших жителей Курской области.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа. 14 октября федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что из российского региона эвакуировали более 112 тысяч человек, 12 тысяч из которых находились в пунктах временного размещения и в социальных учреждениях. Еще около 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.