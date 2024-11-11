Суд вернул телефон гражданке РФ и США, осужденной за госизмену

Приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной, осужденной к 12 годам колонии за госизмену, признан законным. Такое решение принял Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге, сообщает РИА Новости.

При этом была удовлетворена жалоба защиты, просившей вернуть Карелиной телефон, который должны были уничтожить по решению суда предыдущей инстанции.

Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов пояснил агентству, что ранее суд посчитал, что телефон содержит следы преступления.

«Но это не сам телефон, а облачное хранилище и приложение, через которое осуществлялся перевод», — отметил адвокат.

По его словам, в самом телефоне хранилось «огромное количество личных записей, заметок, фотографий, которые не перенесены в облачное хранилище» и которые было бы невозможно восстановить.

20 февраля 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнюю гражданку США и РФ. По информации Федеральной службы безопасности (ФСБ), после начала специальной военной операции женщина по собственному желанию решила собирать деньги и переводить их на нужды одной из украинских организаций. Впоследствии эти средства шли на закупку экипировки, боеприпасов и иных вещей для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На этом фоне в отношении Карелиной возбудили уголовное дело о государственной измене. Она признала свою вину. В ходе заседания 15 августа Свердловский областной суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее суд приговорил москвича к 13 годам колонии за перевод денег в поддержку ВСУ.