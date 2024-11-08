В Москве вынесли приговор мужчине за перевод денег ВСУ

Московский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю Александру Крайчику, который переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об сообщили в объединенной пресс-службе суда.

Крайчик — уроженец Пермского края, который больше десяти лет живет в Москве и работает в банке. По версии следствия, он оказал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Мужчина решил помогать ВСУ из-за своей политической позиции, отметили в пресс-службе.

В итоге москвича признали виновным по статье «Госизмена». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Накануне силовики задержали дезертира по подозрению в передаче украинской стороне данных об оборонных предприятиях Мордовии. Бывший заключенный подписал контракт с министерством обороны, после чего его отправили в зону проведения военной операции, однако в декабре 2023 года он дезертировал из военного госпиталя и скрылся на территории Мордовии, рассказали в ФСБ.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в сборе и передаче военных сведений.