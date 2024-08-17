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Осужденная за госизмену гражданка США и РФ обжаловала приговор

Адвокат обжаловал приговор гражданки РФ и США, осужденной на 12 лет за госизмену

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Depositphotos

Адвокат гражданки США и РФ Ксении Карелиной, приговоренной к лишению свободы по делу о государственной измене, обжаловал соответствующее решение Свердловского областного суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Подтверждаю, вчера вечером поступила [апелляционная] жалоба», — рассказал источник агентства.

20 февраля 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнюю гражданку США и РФ. По информации Федеральной службы безопасности (ФСБ), после начала специальной военной операции женщина по собственному желанию решила собирать деньги и переводить их на нужды одной из украинских организаций. Впоследствии эти средства шли на закупку экипировки, боеприпасов и иных вещей для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На этом фоне в отношении Карелиной возбудили уголовное дело о государственной измене. 7 августа она признала свою вину. В ходе заседания 15 августа Свердловский областной суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее в Москве осудили топ-менеджера военного завода по делу о государственной измене.

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