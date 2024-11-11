В Кстове в пятиэтажке взорвалось неизвестное вещество

Взрыв неизвестного вещества произошел в пятиэтажке на улице 40 лет Октября в городе Кстове. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Кстово».

По словам очевидцев, в нескольких квартирах от удара выбило стекла, но несущие конструкции не повреждены. По данным источника канала, никто не пострадал.

Накануне в Алексеевском районе Москвы ребенок пострадал при взрыве электрокамина, девочка смогла выбежать из дома и попросить о помощи. Возгорание на площади 10 кв. метров оперативно потушили. У пострадавшей зафиксированы незначительные ожоги. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее два человека попали в больницу в тяжелом состоянии после пожара в Петербурге.