В Москве ребенок пострадал из-за взрыва камина в квартире

В Алексеевском районе Москвы ребенок пострадал при взрыве электрокамина, девочка смогла выбежать из дома и попросить о помощи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Павла Корчагина, в квартире на втором этаже взорвался электрический камин, в это время дома находилась несовершеннолетняя.

Девочка сумела выбраться из задымленного помещения и прибежала к соседям, которые вызвали экстренные службы. Возгорание на площади 10 кв. метров оперативно потушили. У пострадавшей зафиксированы незначительные ожоги. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Калининграде ребенок спас многодетную семью от пожара.