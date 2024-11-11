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Два человека попали в больницу в тяжелом состоянии после пожара в Петербурге

78.ru: в Петербурге двое попали в больницу в тяжелом состоянии после пожара

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Shutterstock/Yurii Klymko

В Петербурге мужчину и женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара в квартире. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на Авангардной улице в Красносельском районе. Во время произошедшего там пожара, распространившегося на площади в 26 квадратных метров, из здания эвакуировали шесть человек. Причина возгорания не уточняется.

В результате произошедшего пострадали два человека, их доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние мужчины и женщины как тяжелое, более подробной информации об их состоянии не поступало.

Пожарные ликвидировали огонь. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Москве ребенок пострадал при взрыве электрокамина в квартире. Девочка сумела выбраться из задымленного помещения и прибежала к соседям.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар на складе.

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