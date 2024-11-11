Годовалая девочка получила ожоги, опрокинув на себя горячую кашу в Ленобласти

В Ленобласти годовалая девочка опрокинула на себя горячую кашу и попала в больницу с ожогами. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 ноября в городе Гатчине. По словам родителей девочки, когда они находились в квартире дома на улице Радищева, ребенок опрокинул на себя горячую кашу.

Родители доставили девочку в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у малолетней ожоги 1-3 степени 12% туловища, плеча, предплечья и бедра.

По факту произошедшего проводится проверка. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Петербурге фен загорелся в руках у девятилетней девочки. В результате врачи диагностировали у пострадавшего ребенка ожоги первой и второй степени.

Ранее в Москве ребенок пострадал из-за взрыва камина в квартире.