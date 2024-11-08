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Петербургская школьница получила ожоги из-за вспыхнувшего в ее руках фена

78.ru: в Петербурге школьница получила ожоги из-за вспыхнувшего в руках фена

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Christian Ohde/Global Look Press

В Петербурге фен загорелся в руках у девятилетней девочки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в жилище на Пейзажной улице. Фен для сушки волос вспыхнул прямо в руках у ребенка — обстоятельства произошедшего не уточняются.

В результате врачи диагностировали у пострадавшего ребенка ожоги первой и второй степени, которые локализуются в области живота. Подробной информации о состоянии девочки не поступало.

До этого в Петербурге ребенок по недосмотру родителей опрокинул на себя емкость с кипятком и обварился. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у малолетнего ожоги на груди и животе.

Ранее трехлетний ребенок получил химический ожог в строительном магазине.

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