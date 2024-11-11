На Украине введут экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ударов

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» и частная энергокомпания ДТЭК вводят экстренные отключения электроэнергии в четырех областях Украины из-за угрозы ударов по энергетике. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в своем Telegram-канале .

Временные ограничения будут введены в Черкасской, Сумской, Житомирской и Харьковской областях Украины.

7 ноября вся Ровенская область на Украине была частично обесточена после обстрелов. В «Укрэнерго» отмечали, что электроэнергия поступит в страну из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в разговоре с «Лентой.ру», что отопительный сезон этой зимой будет очень сложным для Украины.

По его словам, Россия нанесла серию ударов по объектам электроэнергетики страны, и не все из них удалось восстановить. По словам аналитика, Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы. Аналитик отметил, что энергетический дефицит и предстоящие морозы доставят украинцам проблемы, однако не стоит считать, что «все замерзнут».

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.