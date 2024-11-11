Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине введут экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ударов

«Укрэнерго» и ДТЭК вводят экстренные отключения электроэнергии на Украине

close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» и частная энергокомпания ДТЭК вводят экстренные отключения электроэнергии в четырех областях Украины из-за угрозы ударов по энергетике. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в своем Telegram-канале .

Временные ограничения будут введены в Черкасской, Сумской, Житомирской и Харьковской областях Украины.

7 ноября вся Ровенская область на Украине была частично обесточена после обстрелов. В «Укрэнерго» отмечали, что электроэнергия поступит в страну из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в разговоре с «Лентой.ру», что отопительный сезон этой зимой будет очень сложным для Украины.

По его словам, Россия нанесла серию ударов по объектам электроэнергетики страны, и не все из них удалось восстановить. По словам аналитика, Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы. Аналитик отметил, что энергетический дефицит и предстоящие морозы доставят украинцам проблемы, однако не стоит считать, что «все замерзнут».

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами