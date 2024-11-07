Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине целая область частично обесточена после обстрелов

«Укрэнерго»: Ровенская область частично обесточена после обстрелов

close
Gleb Garanich/Reuters

В Ровенской области на Украине зафиксированы проблемы с электроснабжением в результате обстрелов. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Там отметили, что область частично обесточена.

«Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что Украина намерена в течение суток импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в разговоре с «Лентой.ру», что отопительный сезон этой зимой будет очень сложным для Украины.

По его словам, Россия нанесла серию ударов по объектам электроэнергетики страны, и не все из них удалось восстановить. По словам аналитика, Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы. Аналитик отметил, что энергетический дефицит и предстоящие морозы доставят украинцам проблемы, однако не стоит считать, что «все замерзнут».

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами