На Украине целая область частично обесточена после обстрелов

В Ровенской области на Украине зафиксированы проблемы с электроснабжением в результате обстрелов. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Там отметили, что область частично обесточена.

«Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что Украина намерена в течение суток импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил в разговоре с «Лентой.ру», что отопительный сезон этой зимой будет очень сложным для Украины.

По его словам, Россия нанесла серию ударов по объектам электроэнергетики страны, и не все из них удалось восстановить. По словам аналитика, Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы. Аналитик отметил, что энергетический дефицит и предстоящие морозы доставят украинцам проблемы, однако не стоит считать, что «все замерзнут».

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.