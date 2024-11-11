По делу Копайгородского арестовали кредитный банковский счет его жены

Мещанский суд Москвы наложил меры на банковский счет в размере около 100 млн рублей, принадлежащий супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает ТАСС.

«Наложить дополнительный арест на имущество Копайгородской Янины Николаевны», — говорится в документе.

В публикации уточнили, что деньги хранятся на кредитном расчетном счете, открытом в АО «Альфа-банк».

19 октября находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которому вменяется хищение, не разрешили отправиться на спецоперацию.

25 сентября Мещанский районный суд арестовал Копайгородского до 18 ноября. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги.

Ранее стало известно, что на Урале могут закрыть колонию, так как большинство заключенных ушли на СВО.