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По делу Копайгородского арестовали кредитный банковский счет его жены

Суд по делу экс-мэра Сочи арестовал счет его супруги на сумму около 100 млн руб.

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Мещанский суд Москвы наложил меры на банковский счет в размере около 100 млн рублей, принадлежащий супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает ТАСС.

«Наложить дополнительный арест на имущество Копайгородской Янины Николаевны», — говорится в документе.

В публикации уточнили, что деньги хранятся на кредитном расчетном счете, открытом в АО «Альфа-банк».

19 октября находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которому вменяется хищение, не разрешили отправиться на спецоперацию.

25 сентября Мещанский районный суд арестовал Копайгородского до 18 ноября. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги.

Ранее стало известно, что на Урале могут закрыть колонию, так как большинство заключенных ушли на СВО.

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