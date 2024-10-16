«Все ушли на СВО»: на Урале может закрыться колония из-за отсутствия заключенных

Власти могут закрыть исправительную колонию №59 из-за отсутствия заключенных в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщает местное новостное агентство «Время Пресс».

По информации агентства, в ИК №59 на сегодняшний день осталось всего 15 человек, все остальные ушли на СВО. Также сократилось число арестантов в ИК №47 Каменска-Уральского, но о ее закрытии речи пока нет.

«Это [может быть] связано с тем, что многие арестанты предпочли подписать контракт с министерством обороны и отправиться служить в зону специальной военной операции», — говорится в публикации.

В сентябре Ura.ru писал, что в Пермском крае две исправительные колонии могут остановить свою деятельность из-за малого числа заключенных.

По данным собеседника издания, закрыться могут ИК-37 в Чусовом и ИК-38 в Березниках. В первой отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.