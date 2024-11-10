В Казахстане опровергли побег министра из колонии и завели дело

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана опроверг опубликованную в сети информацию, что бывший министр национальной экономики республики Куандык Бишимбаев сбежал из колонии. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, экс-министр национальной экономики отбывает наказание в учреждении «максимальной безопасности». В комитете добавили, что из-за распространения дезинформации уже возбуждено уголовное дело, виновных «привлекут к ответственности». В ведомстве призвали доверять информации только из официальных источников.

В воскресенье, 10 ноября, журналисты обнаружили, что бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева нет в колонии, в которой он должен был находиться после приговора суда.

13 мая суд приговорил Бишимбаева к 24 годам заключения. По версии следствия, он сначала избил свою жену Салтанат Нукенову, а потом стал душить. В итоге она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Максим Фадеев опубликовал песню в честь Салтанат Нукеновой.