Максим Фадеев опубликовал песню в честь Салтанат Нукеновой

Продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале опубликовал обложку трека «Салта», посвященного Салтанат Нукеновой.

«Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — написал Фадеев.

Тело Салтанат Нукеновой нашли 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее гражданский супруг Куандык Бишимбаев наносил смертельные побои женщине в течение восьми часов. Сам подсудимый заявлял, что жена спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул. Однако позже выяснилось, что экс-министр экономики Казахстана записывал издевательства над Нукеновой на мобильный гаджет. Согласно ролику, мужчина подозревал жену в изменах, из-за чего и напал на нее.

В середине мая специализированный межрайонный суд по уголовным делам в Казахстане приговорил Бишимбаева к 24 годам заключения. Также суд огласил приговор в отношении его брата, Бахытжана Байжанова, которого обвиняли в укрывательстве преступления. Родственника бывшего главы министерства приговорили к четырем годам заключения.

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