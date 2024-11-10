Журналисты обнаружили, что Бишимбаева нет в колонии

Журналисты обнаружили, что бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева нет в колонии, в которой он должен был находиться после приговора суда. Спецрепортаж о деле Бишимбаева был опубликован на You-Tube канале AIRAN.

Предполагалось, что Бишимбаев будет отбывать наказание в колонии в селе Аршалы, однако там корреспонденты издания его не обнаружили. Информацию об отсутствии бывшего министра в этой колонии подтвердила и его адвокат.

При этом с июля 2024 года правоохранительные органы Казахстана не опубликовали данные о том, в каком именно исправительном учреждении он отбывает наказание.

13 мая суд приговорил Бишимбаева к 24 годам заключения. По версии следствия, он сначала избил свою жену Салтанат Нукенову, а потом стал душить. В итоге она получила травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее Максим Фадеев опубликовал песню в честь Салтанат Нукеновой.