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В Госдуме осудили блогерш за шутку о новом теракте в «Крокусе»

Депутат Шолохов осудил двух блогерш за насмешки над терактом в «Крокусе»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Действия двух блогерш, которые пошутили, что собираются устроить новый теракт в «Крокус Сити Холле» «выходят за рамки добра и зла». Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Мне всегда удивительно в таких случаях, что нам нужен закон для того, чтобы осуждать не просто аморальные, а выходящие за рамки добра и зла поступки. В данном случае, если бы этих блогерш на улице узнали простые граждане и каким-то ненормативным образом высказали недовольство, я бы этих граждан поддержал», — заявил парламентарий.

10 ноября сообщалось, что следователи ищут девушек после видео с шуточной угрозой устроить новый теракт в «Крокус Сити Холле». Речь идет о ролике, в котором блогерши заявили, что приехали в «Крокус» и сейчас будут «устраивать теракт». В конце видео они выкрикнули «эщкере» и «йоу».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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