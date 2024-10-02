Фигуранты дела о нападении на «Крокус Сити Холл» дают изобличающие показания

Обвиняемые по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» дают изобличающие друг друга показания. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что в случае нахождения на свободе каждый из обвиняемых сможет координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим фигурантам дела, которые дали в отношении террористов изобличающие показания.

1 октября сообщалось, что предварительное следствие по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» продлено до 22 декабря 2024 года.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому двум сотрудникам «Крокус Сити Холла» объявляется благодарность за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. В тот день несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Ранее «Крокус групп» начал выплаты пострадавшим в теракте.