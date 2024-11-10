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В сети появилось видео с угрозой повторного теракта в «Крокусе»

Две россиянки записали ролик, где в шутку пригрозили устроить теракт в «Крокусе»

Две российских блогерши записали видео, где в шутку пригрозили устроить теракт в «Крокус Сити Холле». Видео опубликовал телеканал «НТВ» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы приехали в «Крокус Сити Холл». Сейчас будем устраивать теракт. Классно», — поделились девушки.

Они также выкрикнули «эщкере» и «йоу» в конце ролика.

В подписи к видео указано, что правоохранители уже заинтересовались публикацией.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что четыре новых фигуранта появились в деле о террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области.

По информации журналистов, под подозрение попали жители Республики Ингушетия. Двоих из предполагаемых злоумышленников отправили в СИЗО, а еще двоих объявили в федеральный розыск.

Подозреваемые не признали вину в участии в террористической атаке на «Крокус Сити Холл». При этом они сознались в причастности к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

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